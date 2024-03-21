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Gaziantep'te yakalanmıştı... PKK/YPG'li terörist tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Jandarma#PKK
Gaziantepte yakalanmıştı... PKK/YPGli terörist tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 09:26

Gaziantep'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Suriye uyruklu PKK/YPG'li terörist tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK/YPG bünyesinde 2016 yılı ve öncesinde PKK/YPG terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüten Suriye uyruklu H.E.E.H.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaptığı bilgisine ulaştı. Çalışmasını derinleştiren ekipler, Suriye uyruklu terör örgütü şüphelisinin Gaziantep'te olduğunu da belirledi. Adresi saptanan H.E.E.H., jandarma ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonla Şehitkamil ilçesinde gizlendiği adreste yakalandı. Gözaltına alınan H.E.E.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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#Gaziantep#Jandarma#PKK

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