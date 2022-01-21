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Gaziantep’te Vali Gül ile Başkan Şahin'den esnafa 'geçmiş olsun' ziyareti

#Gaziantep#Kar Yağışı#Davut Gül
Gaziantep’te Vali Gül ile Başkan Şahinden esnafa geçmiş olsun ziyareti

Gaziantep'te, yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken 18 iş yerindeki makineler ile iş makineleri ve kamyonetler hasar gördü. Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgede incelemelerde bulunarak, iş yeri sahiplerine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

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Salı günü başlayan kar yağışında kentteki birçok ağaç devrilirken, iş yerleri ve evlerin çatıları çöktü. Sanayi Mahallesi’ndeki Oduncular Sitesi'nde 18 iş yerinin de çatısı çöktü, içeride bulunan malzemeler hasar gördü. Geri dönüşüm fabrikasında da 2 kamyonet ve 1 iş makinesi ile üretim malzemeleri, kullanılamaz hale geldi.

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Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ederken, Vali Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, incelemelerde bulunup, esnafa 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Sorunun en kısa sürede çözüme kavuşması için çalışmaların başlatıldığını aktaran Vali Gül, sitedeki 18 iş yerinin çatısının çöktüğünü belirterek, "3 gündür yoğun kar yağışıyla karşı karşıyayız. Bununla ilgili yollarda ayrı çalışmalar yürütülürken insani yardımlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de sanayi sitemizin içerisinde, özellikle sundurmaların, eklentilerin olduğu yerlerde yoğun kardan dolayı çökmeler meydana geldi. 18 yerde çökme mevcut. Biz burayı yerinde ziyaret edip hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Çok şükür can kaybı yok. Çöken alanlar ve mal kayıplarıyla ilgili de hem tüm kurumlar tespitlerini yapmaya başladı. Bir an önce toparlanıp bu enkazları kaldırmak gerekiyor" diye konuştu.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de gerekli tüm işlemlerin başlatıldığını dile getirdi.

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