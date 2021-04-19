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Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP (DHA)
Haber Giriş: 19.04.2021 - 12:30 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te vahşet! Sopalarla dövüp evinin önüne bıraktılar, hayatını kaybetti

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Gaziantep'te vahşet! Sopalarla dövüp evinin önüne bıraktılar, hayatını kaybetti

Gaziantep'te boş arazide sopalarla dövülüp evinin önüne bırakılan Vakıf Ertürk (41), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı, 7 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, 3 araç ile esnaflık yapan Vakıf Ertürk’ün Saçaklı Mahallesi’ndeki evine geldi. Evden çıkan Ertürk, yanındaki kişilerle mahalleden ayrıldı.

Akşam saatlerinde Ertürk, evinin önünde kanlar içinde bulundu. Çağırılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ertürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 3 çocuk babası Ertürk'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda Ertürk'ün evinden alınıp boş araziye götürülerek sopalarla dövüldüğü, olayla ilgili 7 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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