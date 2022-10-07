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Gaziantep'te vahşet! 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

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#Gaziantep#Cinayet#Bebek Cinayeti
Gaziantepte vahşet 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 12:48

Gaziantep'te bir evde 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde, annesi ise yanında baygın bulundu. Cenaze evden çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba göz yaşı döktü. Olayın zanlı yada zanlılarını bulmak için çalışma başlatıldı.

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Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, baba işteyken evde bulunan anne Nazlı Şekeroğlu (27) ve 2 aylık bebeği Mustafa Şekeroğlu'ndan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 AYLIK BEBEK BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı. Ekipler, evde bulunan 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü, anne Nazlı Şekeroğlu'nun ise yaralı olduğunu belirledi.

Gaziantepte vahşet 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu


Olay sonrası yaralı anne sağlık ekipleri tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise evin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde delil topladı.

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CENAZE EVDEN ÇIKARILIRKEN BABA ATAKTA DURAMADI

Evde öldürülen bebeğin cenazesi ise olay yeri inceleme çalışmaları sonrası otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantepte vahşet 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu



Cenaze evden çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba ile diğer yakınları göz yaşı döktü.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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#Gaziantep#Cinayet#Bebek Cinayeti

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