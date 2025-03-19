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Gaziantep'te üzerine gazbeton devrilen inşaat işçisi, hayatını kaybetti! 7 kişi gözaltına alındı

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#Gaziantep#Gazbeton#İş Kazası
Gaziantepte üzerine gazbeton devrilen inşaat işçisi, hayatını kaybetti 7 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 17:00

Gaziantep'te TIR’daki gazbeton yapı malzemesi üzerine devrilen inşaat işçisi 23 yaşındaki Ahmet Kaya, hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, öğle saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta çalışan Ahmet Kaya'nın üzerine, TIR'da yüklü olan gazbeton yapı malzemesi devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, kurtarılamadı. Kaya'nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Ahmet Kaya'nın üzerine, yürüdüğü sırada TIR'daki gazbeton yapı malzemesinin devrildiği görüldü.

Soruşturma sürüyor.

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#Gaziantep#Gazbeton#İş Kazası

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