Gaziantep’te üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Yusuf El Salih’in Tekel Caddesi’nde yürüdüğü sırada kopan elektrik kablosu üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf El Salih doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, kopan teller ise onarıldı.