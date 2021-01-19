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Gündem
Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

Gaziantep’te üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak hayatını kaybetti

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Gaziantep’te üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak hayatını kaybetti
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Gaziantep’te yolda yürüdüğü sırada kopan elektrik kablosunun üzerine düşmesiyle akıma kapılarak yaralanan Suriye uyruklu Yusuf El Salih (32) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Yusuf El Salih’in Tekel Caddesi’nde yürüdüğü sırada kopan elektrik kablosu üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf El Salih doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, kopan teller ise onarıldı.

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