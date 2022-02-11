Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! Olası baskına karşı aydınlatma direğine kamera yerleştirmişler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kar kalınlığı 7 metreyi buldu Böylesi görülmedi... Meteorolojiden çok önemli uyarıKar kalınlığı 7 metreyi buldu! Böylesi görülmedi... Meteoroloji'den çok önemli uyarı#Meteoroloji
Perde arkası ortaya çıktı Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayıPerde arkası ortaya çıktı! Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayı#Kureyşi
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldüElon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'#Elon Musk
29 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir29 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir#MSB
Suikastta üniformalı çete iziSuikastta üniformalı çete izi#Halil Falyalı
Bakan Soylu isyan etti: Biz senin deneme tahtan mıyızBakan Soylu isyan etti: Biz senin deneme tahtan mıyız?#İçişleri Bakanlığı
Uzmanlar uyardı Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...Uzmanlar uyardı! Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...#Turizm
Son dakika... Sanayi üretimi verisi belli olduSon dakika... Sanayi üretimi verisi belli oldu#Sanayi Üretimi
Bizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falanBizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falan#Kemal Kılıçdaroğlu
Elektrikte acil zirveElektrikte acil zirve#Elektrik
Son günlerin en popüler oyunu haline gelmişti: Hayat kurtardıSon günlerin en popüler oyunu haline gelmişti: Hayat kurtardı! #Wordle
On binlerce kişinin ölümüne neden oldu... İlk kez görüntülendiOn binlerce kişinin ölümüne neden oldu... İlk kez görüntülendi!#Fukuşima Nükleer Santrali
Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19'u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erzurumda Türkiye’nin tek Çocuk Adalet Merkezinde ilk kez bir duruşma görüntülendiErzurum'da Türkiye’nin tek Çocuk Adalet Merkezi'nde ilk kez bir duruşma görüntülendi#Erzurum
Dostça ayrıldılarDostça ayrıldılar#Zeynep Selvili
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! Olası baskına karşı aydınlatma direğine kamera yerleştirmişler

#Gaziantep#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı
Gaziantepte uyuşturucu operasyonu Olası baskına karşı aydınlatma direğine kamera yerleştirmişler

Gaziantep'te 265 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyon yapılan evlerden birinin önündeki aydınlatma direğine, şüphelilerin olası bir polis baskınına karşı kamera sistemi kurduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 265 personelin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik kentin farklı mahallelerinde operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin kullanıldığı, dron ile takip yapılan operasyonda mahallelerin giriş ve çıkışları kapatıldı. Ekipler, önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Bazı evlere, kapıları koçbaşıyla kırılarak girildi.

Gaziantepte uyuşturucu operasyonu Olası baskına karşı aydınlatma direğine kamera yerleştirmişler

Operasyon düzenlenen evlerden birinin önündeki aydınlatma direğinde şüphelilerin kamera düzeneği kurduğu belirlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri saklandığı tuvalette uyuşturucu maddeyi dökerken yakalandı. Arama yapılan adreslerde 3 kilo 600 gram esrar, 108 gram metamfetamin, 20 gram eroin, 4 hassas terazi, 1 av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 20 bin 345 TL ele geçirildi.

Haberin Devamı

Gaziantepte uyuşturucu operasyonu Olası baskına karşı aydınlatma direğine kamera yerleştirmişler

Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Uyuşturucu Operasyonu#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse
Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktı

Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktı

#Halil Falyalı

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse
Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktı

Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktı

#Halil Falyalı