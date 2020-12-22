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Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 22.12.2020 - 13:31 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 6 kişi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Aktoprak Mahallesi'nde bulunan ve bilgisayar tamiri yapılan iş yerinde uyuşturucu satıldığına yönelik ihbarla harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin, uyuşturucu paketleme malzemeleri, tabanca, pala ve uyuşturucu madde karşılığında çalınan elektronik malzemeler ele geçirdi. Uyuşturucu ve diğer malzemelere el koyan ekipler, iş yerinde bulunan ve kimliği açıklanmayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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