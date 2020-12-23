Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey ilçesine bağlı Yazıcık Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda adreste yapılan aramada 1 tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.