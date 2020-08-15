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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 15.08.2020 - 10:09,Son Güncelleme:

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
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GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen 22 adrese dron ve hassas burunlu narkotik köpeklerinde kullanıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisin evlerde yaptığı aramalarda 300 parça halinde satışa hazır 1 kilo 800 gram esrar, 1 kilo 100 gram metamfetamin, 230 gram eroin, 350 gram sentetik kannabinoid, 4 hassas terazi ve 5 tabanca ele geçirdi. Uyuşturucu ve tabancalara el koyan ekipler 17 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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