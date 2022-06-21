Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

#Uyuşturucu#Operasyon#Gaziantep
Gaziantepte uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.  6 ev, 1 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda; 354 gram metamfetamin, 840 gram esrar, 67 kök kenevir, 9 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirilirken, 15 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyette sorgularına başlanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Gaziantepte uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uyuşturucu#Operasyon#Gaziantep

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin
Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası Futbolcular zorlandı...

Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası! Futbolcular zorlandı...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin
Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası Futbolcular zorlandı...

Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası! Futbolcular zorlandı...

#Fenerbahçe