Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 37 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Uyuşturucu Operasyonu#Tutuklama
Gaziantepte uyuşturucu operasyonları: 37 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 09:51

Gaziantep'te bir hafta içerisinde yapılan narkotik operasyonlarında 4 kilo 346 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 1 kilo 549 gram eroin ile çeşitli miktarlarda muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda 282 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 37 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8-14 Ağustos 2022 tarihlerinde çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu yaptı.

Yapılan operasyonlar sırasındaki aramalarda 4 kilo 346 gram metamfetamin (ateş-buz), 1 kilo 549 gram eroin, 464 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 282 gram esrar, 280 adet uyuşturucu hap, 90 kök kenevir bitkisi, 6 adet hassas terazi, 4 adet tüfek ve 3 adet tabanca ele geçirildi.

Gaziantepte uyuşturucu operasyonları: 37 şüpheli tutuklandı

282 ŞÜPHELİDEN 37'Sİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda toplam 282 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 282 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, adli mercilere sevk edilen 37 şüpheli tutuklandı. Diğer 245 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Uyuşturucu Operasyonu#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi