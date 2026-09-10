×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te tünel inşaatında iskele faciası: 1 işçi öldü, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep Tünel Kazası#Süleyman Kaya#İş Kazası
Gaziantepte tünel inşaatında iskele faciası: 1 işçi öldü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 13:02

Gaziantep'te yapımı süren tünel inşaatında betonu sabitlemek için kullanılan demirlerin esnemesiyle meydana gelen iş kazasında işçilerden Süleyman Kaya hayatını kaybetti, 3 işçi ise yaralandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde yapımı devam eden Dülük-Organize Sanayi Bölgesi tünel inşaatında meydana geldi.

Gaziantepte tünel inşaatında iskele faciası: 1 işçi öldü, 3 yaralı

Tünel inşaatında betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demirlerin esnemesi sonucu bazı işçiler demir ve iskele arasına sıkıştı. Bazı işçiler kendi imkanlarıyla çıkarken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Süleyman Kaya (26), Akın Demirci, Murat Can Şimşek ve Yusuf Okuducu hastaneye kaldırıldı.

Gaziantepte tünel inşaatında iskele faciası: 1 işçi öldü, 3 yaralı

Tedaviye alınan yaralılardan Süleyman Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

Gaziantepte tünel inşaatında iskele faciası: 1 işçi öldü, 3 yaralı

Gözden KaçmasınBayram günü mezarlıkta katledilen Gamze’nin ses kaydı ortaya çıktı: Beni öldürmeye çalışıyorBayram günü mezarlıkta katledilen Gamze’nin ses kaydı ortaya çıktı: Beni öldürmeye çalışıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep Tünel Kazası#Süleyman Kaya#İş Kazası

BAKMADAN GEÇME!