Gaziantep'te tünel inşaatında iskele faciası: 1 işçi öldü, 3 yaralı

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Olay, sabah saatlerinde yapımı devam eden Dülük-Organize Sanayi Bölgesi tünel inşaatında meydana geldi.

Tünel inşaatında betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demirlerin esnemesi sonucu bazı işçiler demir ve iskele arasına sıkıştı. Bazı işçiler kendi imkanlarıyla çıkarken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Süleyman Kaya (26), Akın Demirci, Murat Can Şimşek ve Yusuf Okuducu hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Süleyman Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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