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Gaziantep’te TIR dorsesi otomobilin üzerine devrildi

#GAZİANTEP#Trafik#Kaza
Gaziantep’te TIR dorsesi otomobilin üzerine devrildi

Gaziantep’te üst geçidin demir ayağına çarpan TIR’ın dorsesi, yanından geçen otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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Kaza, öğleden sonra Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Abdulcebbar Butnar yönetimindeki 33 BBD 66 plakalı yağ taşıyan TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu üst geçidin demir ayağına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile TIR’ın dorsesi orta şeritte ilerleyen Semir Hatlan yönetimindeki 27 ACU 919 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Gaziantep’te TIR dorsesi otomobilin üzerine devrildi

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TIR’ın dorsesinde bulunan yağlar yola savruldu. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

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#GAZİANTEP#Trafik#Kaza

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