Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda S.S. isimli şüpheli şahsın sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şehitkamil ilçesindeki ikametine yapılan operasyonla yakalandı. Şahsın ikamet adresinde yapılan aramalar sonucu tespit edilen dijital materyallere el konuldu.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.