Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan bir şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medyadan silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla H.Ş, M.Ş, İ.H.A, S.F. ve H.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.