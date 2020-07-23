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AA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 19:17,Son Güncelleme:

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı

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Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı
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Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-YPD/YPG'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içinde kod adı bulunan S.A'nın kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.

Operasyonla yakalanan zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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