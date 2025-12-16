Gaziantep'te tepki çeken görüntü: Çocuk işçiye inşaat alanında darp

Haberin Devamı

Olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede devam eden bir okul inşaatında çalıştığı öne sürülen çocuk işçi, bilinmeyen bir nedenle başka bir işçi tarafından tekme, tokat ve sopa ile defalarca darbedildi.



Sosyal medyada yayılan ve yoğun tepki alan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin devamında çocuk işçinin kaçarak olay yerinden uzaklaşma ve başka bir işçinin de olaya tepkisiz kalma anları da yer aldı.



Yoğun tepki çeken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.