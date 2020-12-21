Gaziantep'te tedbirler etkisini gösterdi! Test sayısı...

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alaşehirli, kentte kasım ayında koronavirüs salgınında pik seviyeye ulaşıldığını söyledi. Kasımda hastaneye başvurarak test yaptıranların sayısının haftalık 2 bin olduğunu belirten Prof. Dr. Alaşehirli, "Hastanemizin acil servisinde Covid-19'dan dolayı kasım ayında pik yaptık. Ekim ayında bizim sayılarımız haftalık olarak 600- 700'lerde giderken kasım ayında haftalık 2 binlere yükselen ve günlük 300'leri geçen başvurularımız oldu. Ama şu anda yaklaşık yüzde 30'larda bir düşüş var ve haftalık 800'lere geriledi. Yani başvurularda 2 binlerden 800'lere kadar gerilemiş olduk. Test yaptıran ve sonucu pozitif çıkan hastaların hemen tedavisine başlıyoruz" diye konuştu.



TEDBİRLERE UYULMALI



Prof. Dr. Alaşehirli, vaka sayılarındaki düşüşte en önemli etkenin tedbirlere uyulması olduğunu kaydetti. Koronavirüs salgınıyla mücadelede temel kurallar olan maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesi çağrısını yineleyen Alaşehirli, şöyle konuştu:







"Koronavirüsle mücadelede her zaman maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat çekiyoruz. Maske ciddi anlamda koruyucu, lütfen maskemizi takalım ama düzgün takalım. Çenemize, başımıza, boynumuza değil kolumuza hiç değil burnumuzu kapatacak şekilde maskemizi takalım. Biz hastanede çift maske ile geziyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olsun ve lütfen maskelerini taksınlar. Gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmesinler. Kalabalık ortamlar virüsün bulaşması için en uygun ortamdır. Buna rağmen düğünler, nişanlar, kınalar, gelin almalar, doğum günleri, bağ evinde partiler maalesef devam ediyor. Biraz dikkat edersek inşallah eski güzel günlerimize hep birlikte döneceğiz. Ellerimizi çok sık kurallara uygun olarak yıkamalıyız. Bunlara dikkat edersek sanıyorum bu virüsü artık yeneceğiz fakat bu kış çok dikkatli olmamız gerekiyor."



'PERSONELİMİZ CANSİPARANE ÇALIŞIYOR'



Prof. Dr. Alaşehirli, sağlık personelinin hastanelerde yoğun çalıştığını ve pozitif hastaların iyileşmesi için çaba gösterdiğine de dikkat çekerek, "Fakülte hastanemizde daha önce misafirhane olarak kullandığımız yani hasta yakınlarımızın konaklaması için kullandığımız bir konukevimiz vardı, orayı da salgın sürecinde poliklinik haline getirdik. 10 yataklı misafirhaneyi hastaların dinlenmesi için sonucunu beklediği sırada oksijen tedavisi görmesi veya bakım alması için kullanıyoruz. Hastanelerimizde sağlık personelimiz cansiperane hizmet veriyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, sağlık personelimizin bu çabasına kurallara uyarak yardımcı olmasıdır" dedi.