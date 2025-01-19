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Gaziantep’te, taziye evinde arazi kavgası: 2 ölü, 4 yaralı

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#Gaziantep#Taziye Evi#Kavga
Gaziantep’te, taziye evinde arazi kavgası: 2 ölü, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 21:59

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, taziye evinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Yasin A., pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalanın isabet ettiği Cuma Ayar (27) ile Şerif Sarısayındır öldü, 4 kişi de yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Sultan Abdülhamit Mahallesi’nde bulunan Mehmet Mert İliksoy Taziye Evi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vefat eden bir yakınlarının taziyesinde karşılaşan birbiriyle akraba olan Yasin A. ile Cuma Ayar, Muhsin Ayar, Mehmet Ayar ve Hasan Ayar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından taziye evinden ayrılan Yasin A., bir süre sonra pompalı tüfekle yeniden geldi. Yasin A., yanında getirdiği tüfekle taziye evi içerisinde rastgele ateş açmaya başladı. 

TAZİYE EVİNDE CAN PAZARI

Taziyeye gelen panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışırken, tüfekten çıkan saçmalar Yasin A.'nın husumetli olduğu Cuma Ayar, Muhsin Ayar, Hasan Ayar, Mehmet Ayar, Şerif Sarıbayındır ve Orhan Maydonozoğlu'na isabet etti. Saldırgan olayın ardından kaçarken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Cuma Ayar ve Şerif Sarıbayındır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaraların tedavisi devam ederken polis olayın ardından kaçan şüpheli Yasin A.'nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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#Gaziantep#Taziye Evi#Kavga

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