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Gaziantep’te tatlıcıda borç kavgası; baba öldü, oğlu yaralandı

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#Gaziantep#Talıcı#Silah
Gaziantep’te tatlıcıda borç kavgası; baba öldü, oğlu yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 00:15

Gaziantep’te, tatlıcıda borç nedeniyle çıkan silahlı kavgada işletme sahibi tatlı ustası Orhan Sertkaya (47) başından vurularak öldürüldü, oğlu Ali Sertkaya ise yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Karagöz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, katmer işletmesinin sahibi olan Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile toptan fıstık alışverişi yaptıkları M.K. arasında borç- alacak meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. M.K., kavga anında üzerinde bulundurduğu tabancayı ateşleyerek Orhan Sertkayayı başından, oğlu Ali Sertkayayı ise ayağından vurdu. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Orhan Serkayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Sertkayanın cesedi incelenmek üzere adli tıp kurumunun morguna gönderilirken, yaralı oğlu ise hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan M.K.’nın yakalanması için çalışma başlattı. 

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#Gaziantep#Talıcı#Silah

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