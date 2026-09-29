×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te taşlı sopalı meydan kavgasında araçla kalabalığa daldı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Kavga#Araba
Gaziantepte taşlı sopalı meydan kavgasında araçla kalabalığa daldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 16:43

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında taş, sopa ve tekmelerin havada uçuştuğu meydan kavgası sırasında hafif ticari aracıyla gelen bir şüphelinin hızla kalabalığın arasına dalarak çok sayıda kişiye çarpma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, önceki akşam Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopa ile saldırdı.

Gaziantepte taşlı sopalı meydan kavgasında araçla kalabalığa daldı

O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirine acımasızca saldırması dikkat çekti. Kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya biber gazı ve uyarı ateşiyle güçlükle müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

Gaziantepte taşlı sopalı meydan kavgasında araçla kalabalığa daldı

Haberin Devamı

ARAÇLA KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Tekmeli, taş ve sopalı meydan kavgasına ait dehşete düşüren yeni görüntüler ortaya çıktı. Kavga sırasında hafif ticari aracıyla olay yerine gelen bir şahsın, hızla kalabalığın arasına dalarak çok sayıda kişiye çarpma anları yürekleri ağza getirdi.

Gaziantepte taşlı sopalı meydan kavgasında araçla kalabalığa daldı

Olayda yaralanan olup olmadığı bilinmezken çevredekilerin çarpma sonrası sürücüyü araçtan indirip darp etme ve panik anları da görüntülerde yer aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Gözden KaçmasınEyüpsultan Camiindeki kavgada havaya ateş açılmıştı İfadeleri ortaya çıktı: Bir anda yüzüme tükürmeye başladıEyüpsultan Camii'ndeki kavgada havaya ateş açılmıştı! İfadeleri ortaya çıktı: 'Bir anda yüzüme tükürmeye başladı'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Kavga#Araba

BAKMADAN GEÇME!