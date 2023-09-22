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Gaziantep'te tartışma Mehmet Emre'nin ölümüyle son buldu

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#GAZİANTEP#Cinayet#Polis
Gaziantepte tartışma Mehmet Emrenin ölümüyle son buldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 13:39

Gaziantep'te hayatını kaybeden Mehmet Emre Yeter'in (21), olaya karışan kişilerle 2 saat önce parkta tartıştığı belirlendi.

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Olay, dün gece saatlerinde Güneş Mahallesi’nde meydana geldi. Yeter ile henüz kimliği belirlenemeyen kişiler arasında sokakta çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Emre Yeter tabancayla, bir kişi ise av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversite Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Emre Yeter, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yeter'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polisin yürüttüğü soruşturmada, Mehmet Emin Yeter’in olaydan 2 saat önce parkta tartıştığı, evine döndükten sonra tartıştığı kişilerin sokağa geldiği ve kavganın çıktığı tespit edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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#GAZİANTEP#Cinayet#Polis

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