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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 19:18 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te tarihi eser operasyonu! Altın yazmalı Tevratlar ele geçirildi

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Gaziantep'te tarihi eser operasyonu! Altın yazmalı Tevratlar ele geçirildi
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bir adreste çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıp operasyon yaptı. Adreste tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 10 Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te tarihi eser olduğu değerlendirilen altın yazmalı 10 Tevrat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde bir adreste çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen altın yazmalı 10 Tevrat ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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