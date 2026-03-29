Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Gaziantep’te tankerler kafa kafaya çarpıştı:1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 17:58

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, iki tankerin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Beşir Onar (42) öldü, R.T. (59) yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, sabahın erken saatlerde Nurdağı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Beşir Onar'ın kullandığı 33 AUC 910 plakalı tanker, karşı yönde gelen R.T.'nin kullandığı 73 SE 116 plakalı tanker ile kafa kafaya çarpıştı.

İTFAİYE SIKIŞAN KAZAZEDELERİ ARAÇTAN ÇIKARDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücülerden Beşir Onar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan R.T. ise ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!