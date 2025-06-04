Akılalmaz hata sonrası dehşeti yaşadı! Gaziantep’te tankerde patlama anı kamerada

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Olay, dün sabah saatlerinde Nizip Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında meydana geldi. Bekir A., üzerine çıktığı kendisine ait tankerinin kapaklarını temizlik yapmak amacıyla açtıktan kısa süre sonra patlama oldu. Patlamanın etkisi ile Bekir A., tankerin üzerinden metrelerce savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bekir A., Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bekir A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAY KAMERADA

Patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Bekir A.’nın tanker üzerinde çalışırken ağzında sigara ile kapağı kaldırdığı ve ardından patlama meydana geldiği görüldü. Bekir A.’nın patlamanın etkisi ile metrelerce savrulduğu da kameralara yansıdı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)