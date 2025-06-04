×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Akılalmaz hata sonrası dehşeti yaşadı! Gaziantep’te tankerde patlama anı kamerada

Güncelleme Tarihi:

#GAZİANTEP#Tanker#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 14:02

Gaziantep’te Bekir A.’nın (27), üzerine çıkıp ağzında sigara ile kapağını açtığı tankerde patlama meydana geldi. Savrulan Bekir A. yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün sabah saatlerinde Nizip Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında meydana geldi. Bekir A., üzerine çıktığı kendisine ait tankerinin kapaklarını temizlik yapmak amacıyla açtıktan kısa süre sonra patlama oldu. Patlamanın etkisi ile Bekir A., tankerin üzerinden metrelerce savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bekir A., Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bekir A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Akılalmaz hata sonrası dehşeti yaşadı Gaziantep’te tankerde patlama anı kamerada

OLAY KAMERADA

Patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Bekir A.’nın tanker üzerinde çalışırken ağzında sigara ile kapağı kaldırdığı ve ardından patlama meydana geldiği görüldü. Bekir A.’nın patlamanın etkisi ile metrelerce savrulduğu da kameralara yansıdı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınYakıt ikmali yapan teknede patlama: 3 kişi yaralandıYakıt ikmali yapan teknede patlama: 3 kişi yaralandıHaberi görüntüle

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Gözden Kaçmasın‘Mavi gömlekli’ Hürriyet’e konuştu: Ben vurmadım ama olay üstüme kaldı‘Mavi gömlekli’ Hürriyet’e konuştu: Ben vurmadım ama olay üstüme kaldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#GAZİANTEP#Tanker#Patlama

BAKMADAN GEÇME!