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Gaziantep'te takside dehşet anları! Taksi şoförünü defalarca bıçaklayan şüpheli yakalandı

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#Gaziantep#Taksi Şoförü#Bıçaklı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 12:31

Gaziantep’te taksi şoförü Hüseyin Y.’yi çıkan tartışmada defalarca bıçaklayarak yaralayan şüpheli M.G., araç içi kamera görüntülerinden kimliği tespit edilip yakalandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü Hüseyin Y. ile aracına müşteri olarak aldığı M.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Y., M.G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda yüzünden ve boynundan yaralanan Hüseyin Y. yaralandı. Hüseyin Y.‘nin bıçaklanma anı ise taksinin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın, Hüseyin Y.’yi defalarca bıçakladığı ve araçtan ittiği görüldü.

Saldırgan kaçarken, Hüseyin Y. ise olay yerinden gelen taksici bir arkadaşı tarafından Abdulkadir Yüksel Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Hüseyin Y., buradan da Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hüseyin Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Gaziantepte takside dehşet anları Taksi şoförünü defalarca bıçaklayan şüpheli yakalandı

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yüz tanıma sisteminden kimliğini tespit ettiği şüpheli M.G.’yi kamera ve saha araştırması sonucu suç aleti ile birlikte yakaladı.

M.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Gaziantep#Taksi Şoförü#Bıçaklı Saldırı

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