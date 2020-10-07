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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 13:45 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te takılarını satıp, öğrencisine televizyon alan öğretmene ödül

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Gaziantep'te takılarını satıp, öğrencisine televizyon alan öğretmene ödül
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GAZİANTEP’te, evlerinde televizyon olmadığı için derslerini takip edemeyen öğrencisine bir ay önce yaptığı düğünde takılan altınları satarak televizyon alan müzik Öğretmeni Botan Erekli, Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından ödüllendirildi.

Şehit Mehmet Karadal Ortaokulu'nda müzik öğretmenliği yapan Botan Erekli, okulunda eğitim gören bir öğrencisinin maddi durumunun kötü olması nedeniyle evlerinde tablet ve televizyon olmadığı için EBA ders programını izleyemediğini tespit etti. Öğrencisinin ailesiyle iletişime geçen genç öğretmen Erekli, eşiyle konuştuktan sonra öğrencisine bir televizyon almaya karar verdi. Yeni evli öğretmen Erekli düğünde takılan altınların bir kısmını eşiyle birlikte bozdurarak, derslerini takip edebilmesi aldığı televizyonu öğrencisine hediye etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kamuoyunda takdir edilen öğretmen Botan Erekli ve eşi Gizem Erekli'yi makamında ağırladı. Duyarlılığından dolayı Erekli çiftini kutlayan Vali Gül, daha sonra öğretmen Botan Erekli'yi örnek davranışından ötürü 'başarı belgesi' ile ödüllendirdi.

Gaziantepte takılarını satıp, öğrencisine televizyon alan öğretmene ödül


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