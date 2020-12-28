Gaziantep'te tabancasını temizlerken kazara vurulan komiser Mehmet Murat Oğuz, kurtarılamadı

Olay, Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Mehmet Murat Oğuz, evinde tabancasını temizlerken yanlışlıkla tetiğine dokundu. Silahtan çıkan merminin başına isabet etmesiyle ağır yaralanan Oğuz, sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Bekar olduğu öğrenilen Oğuz, 8 gündür tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Yakınları ve meslektaşlarının büyük üzüntü yaşadığı Mehmet Murat Oğuz'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.