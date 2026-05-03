×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te "süper hücre" fırtınası... Çatılar uçtu, dereler taştı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Süper Hücre Fırtınası#Taşkın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 19:38

Gaziantep kent genelinde öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına sonrası çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Oluşan hortum nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Haberin Devamı

Gaziantep kent genelinde öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Bir anda bastıran ve kısa sürede etkili olan fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti. Süper hücrenin etkisiyle bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına cadde ve sokaklar ile köprü altlarını göle çevirdi.

Gaziantepte süper hücre fırtınası... Çatılar uçtu, dereler taştı
Gaziantepte süper hücre fırtınası... Çatılar uçtu, dereler taştı

Etkili olan yağmur, dolu ve fırtına sonrası çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Hortumun da oluştuğu kentte sel meydana gelirken, araçlar zarar gördü. Oğuzeli ilçesinde etkili olan hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralanırken, kamyonlar devrildi. Vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

Haberin Devamı

Kentin pek çok noktasında ekipler önlem alırken, yağış, sel ve fırtınanın etkisiyle çok sayıda kişinin yaralandığı, pek çok noktada maddi hasarlar meydana geldiği öğrenildi.

Gaziantepte süper hücre fırtınası... Çatılar uçtu, dereler taştı

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Kentte etkili olan süper hücre fırtınası ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Valiliği, "İlimizde öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle bazı bölgelerde olumsuzluklar yaşanmıştır. Şu an itibarıyla Alleben Deresi’nde meydana gelen taşkın riski büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, durum ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Şehrimizin farklı noktalarında olumsuz hava koşullarından etkilenen bazı vatandaşlarımız hafif şekilde yaralanmış, gerekli müdahaleler ilgili ekiplerimizce süratle gerçekleştirilmiştir. Genel itibarıyla şehir içi trafik akışı büyük ölçüde sorunsuz şekilde devam etmektedir. Emniyet, Jandarma, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimize bağlı ekipler sahada aktif olarak görev yapmakta; gelen ihbarları titizlikle değerlendirerek yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmektedir. Meteorolojik değerlendirmelere göre sağanak yağışın 4 Mayıs 2026 sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Gaziantepte süper hücre fırtınası... Çatılar uçtu, dereler taştı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Süper Hücre Fırtınası#Taşkın

BAKMADAN GEÇME!