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Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 14:01 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske yine unutuldu

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Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske yine unutuldu
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca’nın sıkça vaka sayılarının yükseldiğine dikkat çektiği Gaziantep’te, çarşılarda yoğunluk devam ediyor. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal edenlere cezai işlem uyguluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sürekli olarak uyardığı ve vaka sayılarında artışa dikkat çektiği Gaziantep'te, vatandaşlar Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapmayı sürdürüyor. Yoğunluğun gözlendiği birçok noktada, vatandaşların maskelerini çene altında tuttuğu görülüyor. Polisler, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslar yaparken, sosyal mesafeye uymayan ve maskesiz dolaşanlara koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri için idari para cezası kesildi.

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