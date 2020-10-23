MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske unutuldu
GeriGündem Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske unutuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 23.10.2020 - 13:35 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske unutuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske unutuldu
Abone Olgoogle-news

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayılarının arttığına işaret ettiği kentlerden olan Gaziantep’te, çarşılarda yoğunluk devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, uyardığı ve vaka sayılarında artışa dikkat çektiği 7 ilden biri olan Gaziantep'te, vatandaşlar Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapmayı sürdürüyor. Yoğunluğun gözlendiği birçok noktada, vatandaşlar maskelerini kollarında ve çene altında tutuyor. Polisler, sosyal mesafe kuralına uymayan ve maskesiz dolaşanlara koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri için idari para cezası kesti.

Ceza yiyen bir vatandaş artık maskesini hiç çıkarmayacağını ifade ederken, çarşıda alışveriş yapanlar ise kalabalığın çok fazla olduğunu ve sosyal mesafeye çok dikkat edilmediğini söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle