Gaziantep'te soba faciası: 3 ölü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı Altın yastıkaltından böyle çıkacakSon dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı! Altın yastıkaltından böyle çıkacak!#Altın
Galatasaray-Kayserispor maçında tribünlerden protesto Gomis kararı ve gol sonrası büyük tepki...Galatasaray-Kayserispor maçında tribünlerden protesto! Gomis kararı ve gol sonrası büyük tepki...#Galatasaray
Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi! İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...#Yeni Ekonomi Paketi
Gerilimin doruğunda kritik temas Açıklamalar art arda geldi... Bedeli ağır olurGerilimin doruğunda kritik temas! Açıklamalar art arda geldi... 'Bedeli ağır olur'#Putin
Galatasarayın galibiyet hasreti 6 maça çıktıGalatasaray'ın galibiyet hasreti 6 maça çıktı#Galatasaray
Rusya-Ukrayna krizi... Bakan Çavuşoğlu: Tansiyonu düşürücü adımlar atmalıyızRusya-Ukrayna krizi... Bakan Çavuşoğlu: Tansiyonu düşürücü adımlar atmalıyız#Çavuşoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğandan KDV müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte yeni destek paketleri Altın ekonomiye kazandırılacakİşte yeni destek paketleri! Altın ekonomiye kazandırılacak#Nureddin Nebati
Ağır hasta sayısında dikkat çeken ayrıntı Bakan Koca tabloyu paylaşırken açıkladıAğır hasta sayısında dikkat çeken ayrıntı! Bakan Koca tabloyu paylaşırken açıkladı#Koronavirüs
Rusyadan flaş açıklama ABDye ait denizaltı tespit edildiRusya'dan flaş açıklama! 'ABD'ye ait denizaltı tespit edildi'#RUSYA
Erdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize olumlu yansıyacakErdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize olumlu yansıyacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe Giresunda geri döndüFenerbahçe Giresun'da geri döndü!#Giresunspor
100 yıl önce de bitiyor sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı100 yıl önce de 'bitiyor' sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı?#1918 Gribi
Ünlü oyuncu dede olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenmiş: Korkudan söyleyememişÜnlü oyuncu dede olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenmiş: Korkudan söyleyememiş#Billy Bob Thornton
Hesabından para çekildi iddiasına yanıt'Hesabından para çekildi' iddiasına yanıt #Fatma Girik
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te soba faciası: 3 ölü

#Gaziantep#Soba#Zehirlenme
Gaziantepte soba faciası: 3 ölü

Gaziantep'te bir evde birlikte yaşayan anneanne, kızı ve torunu ölü bulundu. Hayatını kaybeden 3 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettikleri iddia edildi.

Haberin Devamı

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi 44 Nolu Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde yaşayan Behiye Özkan (65) ile kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik'ten yakınları uzun süre haber alamadı. Evdekilerden haber alamayan yakınları ile komşuları 3 kişinin durumundan şüphe ederek 112 Acil Çağrı hattına ihbarda bulundu.

ANNEANNE, KIZI VE TORUNU EVDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi. İçeri giren ekipler, üç kişiyi yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirme Behiye Özkan, Selma Özkan ve Yusuf Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberin Devamı

CENAZELER EVDEN ÇIKARILIRKEN YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler evden çıkarılırken ölen 3 kişinin yakınları feryat ederek gözyaşı döktü. Bazı yakınları ise salavat getirerek ölenlere dua okudu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Soba#Zehirlenme

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası