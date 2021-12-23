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Gaziantep'te site bahçesinde pitbull dehşeti! Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında açıklama

#Gaziantep#Pitbull Saldırısı#Gözaltı

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin yazılı açıklama yapan Gaziantep Valiliği, olaya ilişkin 6 kişinin gözaltında olduğunu ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi. Öte yandan Asiye Ateş'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu açıklama yaptı. Tahmazoğlu, "Yoğun bakımda en az 3-4 gün sürecek kritik süreci olacak. Daha sonraki süreçte de yine birtakım operasyonlar geçirecek. Dünküne göre şu anda sağlık durumu biraz daha iyi olmakla birlikte hayati tehlikesi devam ediyor” dedi.

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Olay, dün öğleden sonra Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çocuk hastanede yaşam mücadelesi verirken Gaziantep Valiliği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“OLAYLA İLGİLİ 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR”

Bir sitede oturan 5 şahsa ait iki adet pitbull cinsi köpeğin site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı belirtilen açıklamada, “Söz konusu yaralı çocuk, olayın ardından hastaneye sevk edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Olaya karışan iki köpek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmiştir. Olayla ilgili beş şüpheli ve site güvenlikçisi ile toplam altı şahıs gözaltına alınmıştır. Adli ve idari süreç devam etmekte olup, yaralı çocuğun tedavisi ve sonrası Valiliğimiz tarafından takip edilecektir” denildi.

Gaziantepte site bahçesinde pitbull dehşeti Asiye Ateşin sağlık durumu hakkında açıklama

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"KÖPEĞİN BURNUNU YUMRUKLADIM"

Olayı görüp Asiye’nin yardımına koşan bina sakini Celal Aslan, yaşananları anlattı. Aslan, “Binadayken sesler duydum. Bina sakinleri panik halinde koşmaya başladılar. Ben de dışarı koştuğumda köpekler çocuğu saçından tutmuştu. Çocuğu kurtarmak için köpeğin burnunu yumrukladım. O esnada başka yapacak bir şey yoktu. Birkaç yumruk atıp çocuğu kurtardım. Sonra çocuğu hastaneye götürdüler, ekipler de köpekleri aldı" diye konuştu.

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SAHİPLERİNE 60 BİN TL CEZA YAZILDI

Şüpheliler arasında bulunan köpeklerin ismi açıklanmayan 2 sahibine Gaziantep Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nce 30'ar bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. 

Gaziantepte site bahçesinde pitbull dehşeti Asiye Ateşin sağlık durumu hakkında açıklama

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gaziantep'te Asiye Ateş'in, site bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayarak, ağır yaralanmasının ardından gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki sorgusu tamamlandı. İfade işlemleri biten 6 şüpheli, jandarma eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Gaziantepte site bahçesinde pitbull dehşeti Asiye Ateşin sağlık durumu hakkında açıklama

"ASİYE'NİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR"

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Asiye Ateş'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu açıklama yaptı. Asiye’nin hayati tehlikesinin devam ettiğini, beyin dokusunda, yüzünde, kulağında ve boyun kısmında ciddi hasarlar tespit edildiğini belirten Dr. Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Dört yaşındaki bir kız çocuğumuz pitbull cinsi köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı. Özellikle baş ve boyun kısımlarından ciddi yaralar almış durumda. Baş bölgesindeki yaralar biraz daha derin. Kafa kemiklerinde kırıklar mevcut. Saç derisinde doku kayıpları söz konusu. Yine kulağında işitmeyle ilgili sıkıntıları var. Ayrıca yüz sinirlerini hareket ettirmekle ilgili sıkıntıları var. Çocuğumuzun geldiğinde şuuru kapalıydı. Şu anda durumu biraz daha iyi. Dünden bu yana birtakım operasyonlar geçirdi. Köpek ısırığı beyin dokusuna kadar işlediği için birtakım sıkıntılar var. İleride birtakım enfeksiyon sıkıntıları olabilir. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda en az 3-4 gün sürecek kritik süreci olacak. Daha sonraki süreçte de yine birtakım operasyonlar geçirecek. Dünküne göre şu anda sağlık durumu biraz daha iyi olmakla birlikte hayati tehlikesi devam ediyor” 

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#Gaziantep#Pitbull Saldırısı#Gözaltı

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