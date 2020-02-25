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Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2020 - 14:31,Son Güncelleme:/

Gaziantep’te silahlı kavga: 1 ölü

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Gaziantep’te silahlı kavga: 1 ölü
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GAZİANTEP’te, kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle kalbinden vurulan Yunus Emre Berk (23), yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Yunus Emre Berk, sokakta yanına gelen kimliği belirsiz kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Berk, pompalı tüfekle kalbinden vurularak öldürüldü. Şüpheli kaçarken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yunus Emre Berk’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yunus Emre Berk’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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