Gaziantep’te sıkı denetim: Kış lastiksiz ve zincirsiz araçla otoyola girişe izin yok

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Gaziantep’te bugün başlayıp, 1 hafta boyunca etkili olması beklenen kar yağışının neden olabileceği olumsuzlukların en aza indirilmesine yönelik hazırlıklar tamamlandı. Kentte salı günü öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışında Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis ile bağlantı sağlayan yollarda araçlar kaydı. Gaziantep- Adana otoyolunun 50'nci kilometresinde kayan TIR'ların yolu kapatması sonucu ulaşım durdu, araçlarda binlerce kişi mahsur kaldı. Yollarda kalan 13 bin 372 kişi, ekiplerin çalışması sonucu saatler sonra kurtarıldı. Kentte bugün beklenen kar yağışı ile ilgili ekipler, hazırlıklarını tamamlarken, kapanabilecek tüm yollarda iş makineleri ve çekiciler bekletilmeye başlandı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu girişinde de polis ekipleri, denetim yaptı. Ekipler, kış lastiği ya da zinciri takılı olmayan araçların sürücülerini otoyola almayarak, geri gönderdi.

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Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte şu anda sıkıntılı bölge olmadığını söyleyerek, kar yağışının ilerleyen saatlerde artmasını beklediklerini kaydetti. Tüm tedbirleri aldıklarını aktaran Vali Gül, sorun olabilecek bölgelerde ekiplerin bekletildiğini ve tüm olumsuz senaryolara karşı hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Şu anda sıkıntılı bir bölgemiz yok. Kar ara ara yağıyor ama şiddeti çok az ama ilerleyen saatlerde artmasını bekliyoruz. Yağış cuma gününe kadar devam edecek. Olası risklere ve yol kapanmalarına karşı otoyol ve o bölgelerde çekiciler hazır duruyor. Daha az etkilenip yolların daha az süre kapalı kalacağını planlıyoruz. En olumsuz senaryolara da hazırız. Vatandaşlar mecbur olmadıkça trafiğe çıkmasın. Çıkanlar mutlaka kar lastiği ve zincirleri olsun. 18 Ocak’taki sorunun temel sebeplerinden biri de araçların lastiklerinin uygun olmaması. Bundan dolayı yolda kalıp kaza yapmaları. Ayrıca çatılarda çok miktarda kar birikti. Bunu mümkün oldukça temizlemeleri eğer bu da mümkün değilse geçici süre kullanmamalarını istirham ediyorum'' diye konuştu.

Yoğun kar yağışı kırsal mahallelerde ulaşımı etkilediği için buralarda yaşayan ve hafta sonu doğum yapma ihtimali olan 76 anne adayının hastane veya otellerde misafir edilmeye başlandığını kaydeden Vali Gül, tüm ekiplerin 24 saat boyunca görev başında olduğunu hatırlattı. Gül, ”18 Ocak’ta yağan kar Gaziantep’in bütün kış dönemi aldığı kar miktarı kadar. Bununla ilgili ulaşıma kapanan yollar oldu ancak şu an da tüm yollarımız ulaşıma açık. Kriz merkezlerimiz olayın ilk anından beri görevini yapıyor. Şu anda sorun olabilecek her yerde görevimizin başındayız. Doğum yapması muhtemel 76 hemşehrimizi otellerimiz ve hastanelerimizde misafir etmeye başladık. Aynı zamanda emniyet ve jandarma 24 saat görevinin başında. Yoldaki tüm aksaklıklar ilgili kumanya başta olmak üzere tüm hazırlıklarımız tamam. Kalması gereken kişileri otellerde ve konaklama tesislerimiz de konaklatacağız" dedi.