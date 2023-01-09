Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep’te, servis minibüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Kaza#Abidin Alıcı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 01:51

Gaziantep'te, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza gece saatlerinde 4'üncü Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Abidin Alıcı yönetimindeki 27 S 3156 plakalı servis minibüsü ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27AEE 233 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen servis minibüsü ve otomobilde bulunan 10 kişi yaralandı.

Gaziantep’te, servis minibüsü ile otomobil çarpıştı Yaralılar var

Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Gaziantep’te, servis minibüsü ile otomobil çarpıştı Yaralılar var

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Kaza#Abidin Alıcı

BAKMADAN GEÇME!

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı Tavuk suyunun sırrı ne Hasta çorbası nasıl olmalı Hepsini uzmanlara sorduk...

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı? Tavuk suyunun sırrı ne? 'Hasta çorbası' nasıl olmalı? Hepsini uzmanlara sorduk...

#Sağlık
Tek isteği biyolojik ailesini bulmaktı... Bir DNA testi yaptı, film gibi bir maceranın içine düştü

Tek isteği biyolojik ailesini bulmaktı... Bir DNA testi yaptı, film gibi bir maceranın içine düştü

#DNA Testi
Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar Peki nasıl yakalandılar Her şeyi değiştiren 6 gün...

Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar! Peki nasıl yakalandılar? Her şeyi değiştiren 6 gün...

#Büyük Brink's Soygunu