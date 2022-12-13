Gaziantep'te sahte içkiden ölüm şüphesi

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Olay, gece Düztepe Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat işçisi olan Mehmet Ali Uğur, iddiaya göre geç saatte sahte içki içti. Bir süre sonra Uğur’un fenalaştığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, zehirlenme şüphesiyle Uğur’u Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Uğur, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Uğur’un cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 3 çocuk babası Mehmet Ali Uğur’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Uğur’un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.