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Gündem
Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 13:58 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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GAZİANTEP'te, öğleden sonra aniden başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle birçok kişi iş yerlerinin saçaklarının altına girerek korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler de trafikte hızlarını düşürerek ilerledi.

Gaziantepte sağanak hayatı olumsuz etkiledi

 

 

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