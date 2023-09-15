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Gaziantep'te rahatsızlanan eşini hastaneye götürürken kaza yapan kişi hayatını kaybetti

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#Gaziantep#Şehitkamil#Mehmet Karaçalıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 23:50

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde rahatsızlanan eşini hastaneye götüren kişinin kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Mehmet Kaaçalıoğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Yamaçova Mahallesi'nde Mehmet Karaçalıoğlu (46) yönetimindeki 27 AIL 125 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Gönül Karaçalıoğlu, Tuğba Karaçalıoğlu ve Gönül Evlioğlu yaralandı.

Gaziantepte rahatsızlanan eşini hastaneye götürürken kaza yapan kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi ve 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Kaaçalıoğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Gaziantepte rahatsızlanan eşini hastaneye götürürken kaza yapan kişi hayatını kaybetti

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#Gaziantep#Şehitkamil#Mehmet Karaçalıoğlu

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