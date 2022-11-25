Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 9 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#PKK/YPG#Gözaltı
Gaziantepte PKK/YPG operasyonu: 9 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 09:42

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon neticesinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#PKK/YPG#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

#Togg
Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi

Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda! Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi?

#RSV

BAKMADAN GEÇME!

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

#Togg
Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi

Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda! Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi?

#RSV