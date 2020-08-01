MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGaziantep'te panik anları! Herkes seferber oldu
GeriGündem Gaziantep'te panik anları! Herkes seferber oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kadir GÜNEŞ/GAZANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 01.08.2020 - 13:10,Son Güncelleme:

Gaziantep'te panik anları! Herkes seferber oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Gaziantep'te çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. Söndürme çalışmalarına Şehitkamil Kaymakamı ile vatandaşlar da destek verdi.

Dülük Ormanları'nda öğle saatlerinde yangın çıktı. Kuru otların tutuşup, alevlerin ormana sıçraması sonucu çıkan yangına, bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

33 araç, 2 iş makinesi ve 71 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına çevredeki mahalleliler de traktörleri ile destek oldu ve bölgeye su taşıdı.

Gaziantepte panik anları Herkes seferber oldu

Polis ekipleri de ellerinde küreklerle çalışmalara katıldı. Yangın haberini duyup bölgeye gelen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı da ekiplere yardım etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Gaziantepte panik anları Herkes seferber oldu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle