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Gaziantep'te pamuk fabrikasında yangın

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#Gaziantep Yangını#Pamuk Fabrikası Yangını#İtfaiye Müdahalesi
Gaziantepte pamuk fabrikasında yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 13:21

Gaziantep’te bulunan bir pamuk fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

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Yangın, 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Ahmet Aslansoy pamuk fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Gaziantepte pamuk fabrikasında yangın

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, fabrikadaki yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına 15 araç ve 40 personelle müdahalesi sürüyor.

Gaziantepte pamuk fabrikasında yangın

YANGIN KONTROL ALTINDA

Gaziantep'te bir pamuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikada hasar oluştuğu görüldü.

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Gaziantepte pamuk fabrikasında yangın

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#Gaziantep Yangını#Pamuk Fabrikası Yangını#İtfaiye Müdahalesi

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