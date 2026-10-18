Gaziantep'te pamuk fabrikasında yangın

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Yangın, 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Ahmet Aslansoy pamuk fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, fabrikadaki yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına 15 araç ve 40 personelle müdahalesi sürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Gaziantep'te bir pamuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikada hasar oluştuğu görüldü.

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