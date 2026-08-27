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Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

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#Trafik Kazası#Gaziantep#Hafif Ticari Araç
Gaziantepte otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 11:00

Gaziantep’in Beştepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İhsan T. ile yanındaki Lalehan T. olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, sabah saatlerinde Beştepe Mahallesi’nde meydana geldi. İhsan T. (34) yönetimindeki 50 ACR 650 plakalı otomobil ile Abdulkadir K. (23) idaresindeki 55 AAE 332 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Gaziantepte otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Yol kenarına savrulan otomobil, hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü İhsan T. ile yanındaki Lalehan T.'nin (25) hayatını kaybettiğini tespit etti. ,

Gaziantepte otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

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Kazada yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Gaziantep#Hafif Ticari Araç

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