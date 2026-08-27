Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Gaziantep’in Beştepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İhsan T. ile yanındaki Lalehan T. olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Kaza, sabah saatlerinde Beştepe Mahallesi’nde meydana geldi. İhsan T. (34) yönetimindeki 50 ACR 650 plakalı otomobil ile Abdulkadir K. (23) idaresindeki 55 AAE 332 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
Yol kenarına savrulan otomobil, hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü İhsan T. ile yanındaki Lalehan T.'nin (25) hayatını kaybettiğini tespit etti. ,
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Kazada yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.