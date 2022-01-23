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Gaziantep'te otobüs ve tramvay çalışıyor mu sorusu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yanıtlandı. İşte, Gaziantep'te otobüs ve tramvay seferleri hakkında açıklamalar;

"YOLCULARIMIZIN DİKKATİNE! Tramvay ve otobüs seferlerimiz devam etmektedir. Otobüs seferlerimizde hava şartlarına bağlı gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımıza anlayışları için teşekkür ederiz."

İBNİ SİNA YÖNÜNE HAFTA İÇİ HAFTA SONU İLK TRAMVAY: 06:00 SON TRAMVAY: 23:35 İLK TRAMVAY: 06:00 SON TRAMVAY: 23:34 SAATLER SEFER ARALIĞI SAATLER SEFER ARALIĞI 06:00-07:00 12 DK 06:05-08:00 15 DK 07:00-10:00 6 DK 08:00-10:00 7 DK 10:00-15:00 8 DK 10:00-14:00 10 DK 15:00-19:00 6 DK 14:00-20:00 7 DK 19:00-21:00 10 DK 20:00-21:00 10 DK 21:00-22:00 12 DK 21:00-22:00 12 DK 22:00-23:00 15 DK 22:00-23:00 15 DK 23:00-23:35 15 DK 22:00-23:34 15 DK