Gaziantep'te otobüs ve tramvay çalışıyor mu sorusu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yanıtlandı. İşte, Gaziantep'te otobüs ve tramvay seferleri hakkında açıklamalar;
"YOLCULARIMIZIN DİKKATİNE! Tramvay ve otobüs seferlerimiz devam etmektedir. Otobüs seferlerimizde hava şartlarına bağlı gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımıza anlayışları için teşekkür ederiz."
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|HAFTA İÇİ
|HAFTA SONU
|İLK TRAMVAY: 06:00
|SON TRAMVAY: 23:35
|İLK TRAMVAY: 06:00
|SON TRAMVAY: 23:34
|SAATLER
|SEFER ARALIĞI
|SAATLER
|SEFER ARALIĞI
|06:00-07:00
|12 DK
|06:05-08:00
|15 DK
|07:00-10:00
|6 DK
|08:00-10:00
|7 DK
|10:00-15:00
|8 DK
|10:00-14:00
|10 DK
|15:00-19:00
|6 DK
|14:00-20:00
|7 DK
|19:00-21:00
|10 DK
|20:00-21:00
|10 DK
|21:00-22:00
|12 DK
|21:00-22:00
|12 DK
|22:00-23:00
|15 DK
|22:00-23:00
|15 DK
|23:00-23:35
|15 DK
|22:00-23:34
|15 DK
|GAR YÖNÜNE
|HAFTA İÇİ
|HAFTA SONU
|İLK TRAMVAY: 06:00
|SON TRAMVAY: 23:30
|İLK TRAMVAY: 06:00
|SON TRAMVAY: 23:30
|SAATLER
|SEFER ARALIĞI
|SAATLER
|SEFER ARALIĞI
|06:00-07:00
|10 DK
|06:00-07:00
|15 DK
|07:00-09:00
|6 DK
|07:00-09:00
|7 DK
|09:00-14:00
|8 DK
|09:00-13:00
|10 DK
|14:00-18:30
|6 DK
|13:00-19:00
|7 DK
|18:30-20:00
|10 DK
|19:00-20:00
|10 DK
|20:00-21:00
|12 DK
|20:00-21:00
|12 DK
|21:00-23:30
|15 DK
|21:00-23:30
|15 DK