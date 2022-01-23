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Gaziantep'te otobüs ve tramvay çalışıyor mu?

#Gaziantep#Tramvay#Otobüs
Gaziantepte otobüs ve tramvay çalışıyor mu

Yoğun kar yağışına maruz kalan kentlerden birisi olan Gaziantep'te kar temizleme ve yol açma çalışmaları devam ediyor. Şehrin ana arterlerinde oluşan kar birikintisinin büyük oranda temizlenmesinin ardından otobüs ve tramvay seferleri merak edilmeye başlandı. Peki, Gaziantep'te otobüs ve tramvay çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Gaziantep'te otobüs ve tramvay çalışıyor mu sorusu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yanıtlandı. İşte, Gaziantep'te otobüs ve tramvay seferleri hakkında açıklamalar;

"YOLCULARIMIZIN DİKKATİNE! Tramvay ve otobüs seferlerimiz devam etmektedir. Otobüs seferlerimizde hava şartlarına bağlı gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımıza anlayışları için teşekkür ederiz."

İBNİ SİNA YÖNÜNE   
HAFTA İÇİ HAFTA SONU 
İLK TRAMVAY: 06:00SON TRAMVAY: 23:35İLK TRAMVAY: 06:00SON TRAMVAY: 23:34
SAATLERSEFER ARALIĞISAATLERSEFER ARALIĞI
06:00-07:0012 DK06:05-08:0015 DK
07:00-10:006 DK08:00-10:007 DK
10:00-15:008 DK10:00-14:0010 DK
15:00-19:006 DK14:00-20:007 DK
19:00-21:0010 DK20:00-21:0010 DK
21:00-22:0012 DK21:00-22:0012 DK
22:00-23:0015 DK22:00-23:0015 DK
23:00-23:3515 DK22:00-23:3415 DK

 

GAR YÖNÜNE   
HAFTA İÇİ HAFTA SONU 
İLK TRAMVAY: 06:00SON TRAMVAY: 23:30İLK TRAMVAY: 06:00SON TRAMVAY: 23:30
SAATLERSEFER ARALIĞISAATLERSEFER ARALIĞI
06:00-07:0010 DK06:00-07:0015 DK
07:00-09:006 DK07:00-09:007 DK
09:00-14:008 DK09:00-13:0010 DK
14:00-18:306 DK13:00-19:007 DK
18:30-20:0010 DK19:00-20:0010 DK
20:00-21:0012 DK20:00-21:0012 DK
21:00-23:3015 DK21:00-23:3015 DK
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#Gaziantep#Tramvay#Otobüs

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