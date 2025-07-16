Gaziantep'te otobüs şoföründen örnek davranış: Altın ve para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

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Suriye uyruklu Hiba Affar, 14 Temmuz akşam saatlerinde, 3 çocuğu ile birlikte bindiği özel halk otobüsünden Akkent Mahallesi’ndeki durakta indi. Affar, içerisinde 50 bin TL’lik altın ve para olan çantasını otobüste unuttu. Yolcular tarafından bulunan çanta otobüsün şoförü Ömer Koska'ya teslim edildi. Çantayı alan Koska, güvenlik kamerası kayıtlarından sahibini tespit etti. Ömer Koska kendi imkanlarıyla bulamadığı Affar’ın çantasını polise teslim etmeye hazırlanırken, yakınları kendisine ulaştı. Bunun üzerine Koska, içerisinde para ve altın olan çantayı Hiba Affar’ın eşi Sami Menunneccar’a teslim etti. Hiba Affar eşi aracılığı ile otobüs şoförü Ömer Koska ile görüntülü konuşarak kendisine teşekkür etti.

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Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Affar’ın çantasını almadan otobüsten indiği ve sonrasında bir yolcunun çantayı Koska’ya verdiği görüldü. Ömer Koska, yolcuların haber vermesiyle kamera kaydı eşliğinde çantayı açtığını söyledi. İçerisinde altın, para ve kimlikleri gördüğünü belirten Ömer Koska, "Akşam saat 19.30 sıralarıydı. Otobüse Suriye uyruklu bir bayan bindi. Çantalarını otobüste unutmuşlar. Bir yolcu bunu fark edip bana ulaştırdı. Kameranın önünde hemen bunu teyit ettik. Akşam aile durağı aramış telefon numaralarını bırakmış. O numara üzerinden kendileri ile irtibata geçtik. Zaten ben de araştırıyordum sahibine teslim etmek için. Çantayı eksiksiz bir şekilde teslim ettik. İçinde altın ve Türk parası vardı. Bugün de geldi eşi. Çantayı düşüren kadının eşi olduğunu da teyit ettikten sonra eksiksiz şekilde teslim ettik. Biz de üzerimize düşeni yaptık” dedi.

Hiba Affar’ın eşi Sami Menunneccar ise çantayı ve içerisindeki altın ve parayı eksiksiz bir şekilde teslim aldıklarını söyleyip otobüs şoförüne teşekkür ederek, “Hamdolsun çantamız bulundu. Bütün malzemelerimiz içinde. Eşim otobüste çantasını unutuyor ve sağ olsun bir yolcu fark edip şoföre teslim ediyor. Şoför de çantayı kamera önünde kontrol edip durağa getiriyor. Çantamızın içinde para vardı, altın vardı, kimliklerimiz vardı. Çantamızı bulduk çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.