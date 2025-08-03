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Gaziantep'te, ormanlara girişler yasaklandı

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#Gaziantep#Orman#Yasak
Gaziantepte, ormanlara girişler yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 14:20

Gaziantep’in Nurdağı İlçe Kaymakamlığı, 17 Ağustos tarhine kadar yangın riski yüksek olan 3 Mahalledeki ormanlık alanlarına girişler ile Hz.Ukkaşe Türbesi çevresinde ziyaretçilerin ateş yakmasını yasakladı.

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Nurdağı Kaymakamlığı yaptığı açıklamada; valilik oluru ile orman alanlarına muhtemel risklerin bertaraf edilebilmesi adına, 17 Ağustos tarihine kadar girişlerin yasaklandığını duyurdu. Karar doğrultusunda ilçenin Bademli, Olucak ve Hamidiye mahallelerinde bulunan ormanlara girilmemesi ve Hz.Ukkaşe Türbesi etrafında ateş yakılmaması konusunda duyarlı olunması istendi.

Öte yandan kararların yazılı olduğu evraklar, şeritle kapatılan ormanlık alanların girişlerindeki ağaçlara yapıştırıldı.

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#Gaziantep#Orman#Yasak

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