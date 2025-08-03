Gaziantep'te, ormanlara girişler yasaklandı

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Nurdağı Kaymakamlığı yaptığı açıklamada; valilik oluru ile orman alanlarına muhtemel risklerin bertaraf edilebilmesi adına, 17 Ağustos tarihine kadar girişlerin yasaklandığını duyurdu. Karar doğrultusunda ilçenin Bademli, Olucak ve Hamidiye mahallelerinde bulunan ormanlara girilmemesi ve Hz.Ukkaşe Türbesi etrafında ateş yakılmaması konusunda duyarlı olunması istendi.

Öte yandan kararların yazılı olduğu evraklar, şeritle kapatılan ormanlık alanların girişlerindeki ağaçlara yapıştırıldı.