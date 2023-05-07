Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep'te organize suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Operasyon#Gaziantep Haberleri
Gaziantepte organize suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 11:52

Gaziantep'te organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü kurarak yağma, tefecilik, tehdit ve dolandırıcılık gibi suçlar işleyen bir şebekeyi takibe aldı. Daha sonra belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantepte organize suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Yapılan aramalarda 2 otomatik, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 701 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişiyle nitelikli yağma', 'tefecilik', 'darp', 'tehdit', 'hakaret', 'nitelikli dolandırıcılık', 'adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Haberin Devamı

Gaziantepte organize suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Gaziantepte organize suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Operasyon#Gaziantep Haberleri

BAKMADAN GEÇME!

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

#Jimmy Butler
Bahar alerjisi artık daha güçlü ‘Şiddetli bulgularla ilk defa başvuran hastamız çok fazla | 7 SORU 7 YANIT

Bahar alerjisi artık daha güçlü! ‘Şiddetli bulgularla ilk defa başvuran hastamız çok fazla' | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun?

#BSF