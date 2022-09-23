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Gaziantep'te öğretmen tartıştığı eşini, başına doğrama tahtası ile vurarak öldürdü

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#Gaziantep#Cinayet#Polis
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 12:25

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş (55), tartıştığı eşi Zeliha Durmuş'u (41) başına mutfaktaki doğrama tahtası ile vurarak öldürdü. Öğretmen Durmuş'un, olaydan sonra teslim olduğu polislerden özür dilediği öğrenildi.

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Olay, sabah erken saatlerinde Aydınlık Mahallesinde meydana geldi. Cahit Zarif İlkokulu sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş ile bir yıl önce evlendiği Zeliha Durmuş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Süleyman Durmuş, mutfaktaki doğrama tahtası ile eşinin başına vurdu. Zeliha Durmuş kanlar içinde yığıldı.

Gaziantepte öğretmen tartıştığı eşini, başına doğrama tahtası ile vurarak öldürdü


Eşinin nabzını kontrol eden Süleyman Durmuş, öldüğünü anlayınca da polis merkezine giderek durumu anlattı. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Zeliha Durmuş'un cansız bedeniyle karşılaştı.

Gaziantepte öğretmen tartıştığı eşini, başına doğrama tahtası ile vurarak öldürdü

'SİZİ YORDUM, KUSURA BAKMAYIN'

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Evin kapısını açarak, yerde kanlar içerisinde hareketsiz yatan karısını gösteren Süleyman Durmuş'un polislere, ''Sizi yordum, kusura bakmayın. Olmaması gereken bir işti'' diyerek özür dilediği öğrenildi.

Gaziantepte öğretmen tartıştığı eşini, başına doğrama tahtası ile vurarak öldürdü

Zeliha Durmuş'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Gaziantepte öğretmen tartıştığı eşini, başına doğrama tahtası ile vurarak öldürdü


Süleyman Durmuş'un emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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