Gaziantep'te öğretmen tartıştığı eşini, başına doğrama tahtası ile vurarak öldürdü

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Olay, sabah erken saatlerinde Aydınlık Mahallesinde meydana geldi. Cahit Zarif İlkokulu sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş ile bir yıl önce evlendiği Zeliha Durmuş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Süleyman Durmuş, mutfaktaki doğrama tahtası ile eşinin başına vurdu. Zeliha Durmuş kanlar içinde yığıldı.





Eşinin nabzını kontrol eden Süleyman Durmuş, öldüğünü anlayınca da polis merkezine giderek durumu anlattı. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Zeliha Durmuş'un cansız bedeniyle karşılaştı.

'SİZİ YORDUM, KUSURA BAKMAYIN'

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Evin kapısını açarak, yerde kanlar içerisinde hareketsiz yatan karısını gösteren Süleyman Durmuş'un polislere, ''Sizi yordum, kusura bakmayın. Olmaması gereken bir işti'' diyerek özür dilediği öğrenildi.





Zeliha Durmuş'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.





Süleyman Durmuş'un emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.