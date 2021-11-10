Gaziantep'te öğrenci servisi halk otobüsüne çarptı: 14 yaralı

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Kaza, sabah saatlerinde Şehirgösteren Mahallesi'ndeki Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi önünde meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 27 S 0184 plakalı servis minibüsü, 27 H 0658 plakalı halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle halk otobüsü devrildi. Kazada, çoğu öğrenci 14 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavisi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bu arada kaza anı, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.